Els Hells Angels van matar el motorista per mantenir l'estatus

Els Mossos d'Esquadra consideren que l'homicidi d'un motorista a Castellar del Vallès el setembre del 2017 va ser una acció de la banda motera Hells Angels per mantenir el seu estatus davant la resta de clubs presents al territori i per assegurar el control sobre les seves activitats.

Així ho va assegurar la policia a través d'un comunicat, en el qual detalla que a quatre dels 19 detinguts el 7 de febrer en l'operatiu contra membres d'aquest club de motos se'ls acusa dels delictes d'assassinat, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

El jutjat d'instrucció 1 de Sabadell va rebre ahir a cinc dels 19 detinguts de la banda motera Hells Angels MC per la seva presumpta vinculació a l'assassinat i per dedicar-se al tràfic de drogues, i va acordarpresó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a tres d'ells.Segons la policia catalana, els integrants de la banda motera es dedicaven a posar en contacte proveïdors i compradors en operacions de compravenda de marihuana.

Per a altres dos detinguts es va acordar la llibertat provisional amb compareixences en el jutjat i se'ls imputa un delicte contra la salut pública, mentre que la resta va quedar en llibertat en seu policial, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les detencions són fruit d'un dispositiu de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra posat en marxa el dimecres que va concloure amb 12 registres, un d'ells al número 2 del carrer Sarret de Sabadell. L'operació també es va desenvolupar en les localitats barcelonines de Castelldefels, Sitges, Gavà, Vallirana i la mateixa Barcelona, així com a Riells i Viabrea (Girona).

A alguns dels investigats se'ls va relacionar amb un assassinat ocorregut a Sabadell el 2017 després d'una baralla entre bandes rivals i amb el tràfic de drogues, especialment marihuana.