Els lletrats del Parlament conclouen que el compte enrere per a la investidura encara no ha començat

Els lletrats del Parlament van exposar ahir que el compte enrere de dos mesos per investir un president de la Generalitat no s'ha activat, després que la setmana passada se suspengués el ple d'investidura.

Van exposar en un informe que han lliurat als membres de la Mesa del Parlament, recollit per Europa Press, que també assegura que correspon al president de la Cambra, Roger Torrent, «activar» l'inici d'aquest compte enrere i ho pot fer de diverses maneres.

L'informe va generar diverses diferències entre els lletrats del Parlament fins al punt que solament aquesta signat pel secretari general de la Cambra, Xavier Muro, i no pel lletrat major, Antoni Bayona, com és habitual.



L'origen del conflicte

El conflicte es va originar quan el president del Parlament, Roger Torrent va posposar el ple d'investidura, ja que la llei no contempla amb exactitud què passa amb aquest escenari, i l'informe conclou que l'ajornament del ple no va ser per «voluntat deliberada» de Torrent, sinó perquè el Govern central ho va impugnar davant el Tribunal Condtitucional (TC) per considerar que el candidat a la Presidència proposat, Carles Puigdemont, no podia ser-ho.

I, fins que el TC no es pronunciï sobre aquesta impugnació (en la qual el Parlament s'ha personat amb al·legacions), «es pot considerar suspès» el calendari d'investidura que fixa el reglament del Parlament: deu dies per a una primera votació i un màxim de dos mesos per trobar president i evitar la convocatòria automàtica d'eleccions.

Segons els lletrats, aquesta suspensió del calendari pot mantenir-se fins que la resolució del TC acordi «l'admissió o no de la impugnació» del ple, si bé l'informe apunta que Torrent pot desbloquejar la situació.



Possibles situacions

Perquè comenci a córrer el compte enrere de dos mesos, ha de donar-se una situació «equivalent» a una primera votació del ple d'investidura que mai ha arribat a produir-se (per la suspensió del ple) i els lletrats indiquen diverses vies per a això.

Una via seria que Torrent comuniqués al ple «la constatació d'un bloqueig polític que impedeix que prosperi un candidat», i una altra via seria obrir una nova ronda de contactes amb els grups per cercar un altre nom alternatiu al de Carles Puigdemont.

«Si s'allarga la situació d'interinitat o bloqueig institucional amb posterioritat a la decisió del TC», Torrent pot llavors emprendre alguna d'aquestes vies assenyalades pels lletrats per desactivar la situació (si vulgues, també pot fer-ho abans que es pronunciï el tribunal).

Els lletrats també consideren que, si Torrent no impulsa l'acte equivalent a una votació fallida sense justificació objectiva i transcorregut un termini raonable, «es podria estudiar la possibilitat que els grups parlamentaris impulsessin aquest acte equivalent mitjançant els instruments corresponents».