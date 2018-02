El PSC alerta que hi ha 1.281 menors no acompanyats que «no se sap on són»

El grup PSC-Units al Parlament va alertar ahir d'un col·lapse en el sistema d'atenció a menors estrangers no acompanyats i que 1.281 d'ells «no se sap on són». Així ho van explicar als mitjans els diputats socialistes Raúl Moreno i Beatriz Silva a l'estació del Nord de Barcelona, a la qual arriben molts d'aquests menors estrangers sense referents familiars.

Van detallar que, segons les xifres oficials de la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), l'any passat van arribar a Catalunya 1.489 menors estrangers no acompanyats, però solament es van crear 208 places per atendre'ls. «On hi ha els 1.281 menors de diferència? La situació de desinformació és total i és molt preocupant», va alertar Moreno, que va apuntar que tem que molts d'ells estan dormint al carrer.

Per «posar llum» a tota aquesta situació, Moreno i Silva van registrar una bateria de preguntes al Parlament dirigides a l'administració catalana, si bé no podran contestar-se fins que no hi hagi un nou Govern. Entre les preguntes registrades, destaca «quants n'han vingut, on van, qui són, quins són les seves expectatives i què es farà per donar-los un futur», va detallar el diputat socialista.

Silva va assenyalar que aquests nens necessiten «respostes als seus projectes vitals» i que, per això, a més de crear places en centres per atendre'ls, es requereixen programes específics per acompanyar-los.

També va assenyalar que a alguns d'ells se'ls fa dormir a la Ciutat de la Justícia, en matalassos a l'Anatòmic Forense o, directament, al carrer. «Imagineu com de preocupant és la situació, especialment aquests dies de tant fred». La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat ha xifrat en 1.153 els menors estrangers no acompanyats atesos a data de 31 de desembre de l'any passat.