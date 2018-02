Els treballadors de la Generalitat a Girona llegeixen un manifest per rebutjar la interlocutòria del jutge Llarena i anuncien l'obertura d'un compte a Instagram

Els treballadors de la Generalitat a Girona van tornar a sortir el carrer, com cada divendres, per protestar contra els empresonaments dels líders sobiranistes. Concentrats a les escales de la seu del Govern, els manifestants van llegir un manifest per mostrar el seu rebuig a la interlocutòria del jutge Pablo Llarena. Posteriorment, van anunciar l'obertura d'un compte a Instagram. També van tancar la protesta amb una xiulada i cantant Els Segadors.