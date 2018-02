Cs pregunta si l'exdirector de la Dgaia treballa per una entitat adjudicatària

Cs ha preguntat a la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat si l'exdirector de la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) Ricard Calvo s'ha reincorporat a una entitat adjudicatària del sector i, de confirmar-se, qüestiona quan ho va fer, tenint en compte que va dimitir l'agost de l'any passat.

Calvo va deixar el seu càrrec al capdavant de la Dgaia després de veure's embolicat en acusacions de CGT per presumptament afavorir alguns centres de menors amb adjudicacions milionàries a fundacions vinculades a treballs anteriors. En la pregunta registrada al Parlament, la diputada de Cs Elisabeth València pregunta si la reincorporació es va produir durant l'exercici efectiu del seu càrrec i pregunta per una «possible infracció» de la normativa d'incompatibilitats aplicada a autoritats públiques.De Calvo, que també va abandonar la seva acta com a regidor de Girona per ERC, també demanen una còpia íntegra dels informes i expedients relatius al seu cessament.