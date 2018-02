Detingut 'el segon violador de l'Eixample' acusat de violència de gènere

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a la tarda el conegut com a 'segon violador de l'Eixample' al seu domicili de la Llagosta (Vallès Oriental) arran d'una denúncia per violència domèstica presentada per membres de la seva família. Segons ha avançat l'ARA i ha pogut confirmar l'ACN, els agents van rebre una trucada i van anar a casa d'Alejandro Martínez Singul per detenir-lo, però l'home se'ls va encarar i va presentar resistència. Finalment, quan els efectius el van poder detenir van comprovar que presentava alguna ferida prèvia a la seva actuació. Ara estava pendent de passar a disposició judicial.

Alejandro Martínez Singul va quedar en llibertat el juliol del 2013 després d'haver complert íntegrament l'última pena d'internament que tenia imposada en un centre penitenciari. Des d'aleshores, els Mossos d'Esquadra li feien un seguiment no invasiu, i també va seguir un programa d'intervenció per a agressions sexuals i un tractament farmacològic d'inhibició sexual. Va ser condemnat per primera vegada el 1992, i va sortir de la presó el 2007 però va tornar-hi a ingressar després de diversos casos de reincidència.