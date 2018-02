Disminueixen les donacions a Proactiva Open Arms a causa de la situació política

El conflicte polític entre Catalunya i Espanya ha afectat "de manera radical" les donacions a l'ONG Proactiva Open Arms, tal com ha explicat el responsable de l'entitat, Òscar Camps, en una entrevista aquest diumenge al 'Via lliure' de RAC1. "Som una organització catalana i ho estem notant de forma molt severa amb les donacions", ha constatat Camps, que ha revelat que estan "sota mínims", i que ara mateix es mantenen gràcies als recursos estalviats. "Tenim risc de no poder seguir fent la nostra tasca", ha alertat.

El responsable de l'ONG també ha relacionat el ritme de les donacions amb el ressò mediàtic que té la situació de les persones refugiades. Així, el concert al Palau Sant Jordi de fa un any o l'estrena del documental 'Astral' van repercutir favorablement en les aportacions, però en aquests moments la qüestió ha passat a segon pla i les donacions han baixat. Camps també ho relaciona amb els canvis en el context polític, que considera que els han perjudicat.

Camps també ha recordat que Proactiva Open Arms és l´organització més econòmica de les que operen al Mediterrani. "El consum diari del nostre vaixell és de 7.000 euros al dia, i ja hem fet 41 missions. En l´última vam rescatar 905 persones", ha explicat. Finalment, des de l'ONG denuncien que "hi ha coses que no s'estan podent treballar" a causa del bloqueig polític, com ara la creació d'un corredor humanitari a l'Estat, ampliar els visats acadèmics o fer programes d'acollida per a menors no acompanyats. Amb tot, critiquen el conjunt d'institucions polítiques perquè "no han estat a l'alçada".