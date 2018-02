Esquerra rebutja «acords a mitges» i exigeix un pla i un govern efectius

ERC va reunir ahir al matí els seus consellers nacionals després d'una altra setmana de negociacions amb JxCat que ha acabat sense entesa. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, va insistir a reclamar un acord «sòlid» i no «acords a mitges» per aconseguir una investidura de la Presidència de la Generalitat que sigui efectiva i poder formar el proper govern. Aquest acord hauria d'incloure una investidura efectiva, reconèixer la legitimitat de JxCat, Carles Puigdemont, com a «president legítim» a Brussel·les, un pla de legislatura i un pla i un acord de Govern a Catalunya.

En un discurs obert des de la seu dels republicans en la reunió del Consell Nacional, Rovira va advertir que no presentaran «cap acord fins que no hi hagi un acord sòlid i ferm», i es va mostrar esperançada que pugui arribar en els propers dies. Per això, va reclamar «unitat» i «fortalesa» a l'independentisme per desbloquejar les negociacions amb JxCat. Al Consell Nacional hi van assistir el president del Parlament, Roger Torrent, i els diputats Raül Romeva, Carme Forcadell i Alba Vergès, entre d'altres.

Rovira va assegurar que hi ha un «consens ampli» per aconseguir els dos objectius de reconèixer la legitimitat de Puigdemont a Brussel·les i formar alhora un Govern «efectiu» i «operatiu» a Catalunya –per tant, sense el president destituït–, i posar fi a la subordinació a l'executiu del PP pel 155. Per aconseguir-ho, la número dos d'Esquerra reclama «unitat sense paternalismes», transparència i un debat «serè i madur».

En aquesta línia, Rovira va advertir JxCat que els republicans no presentaran «cap acord» fins que no hi hagi realment una entesa «sòlida» i «ferma» per no generar «falses expectatives» a la ciutadania. Tot i això, es va mostrar «optimista» perquè aquest acord arribi «els propers dies».



JxCAT vol tancar aviat l'acord

Al seu torn, JxCat va explicar divendres al vespre des del Parlament que accepta i entén que ERC li demani «temps» per arribar a acords abans d'engegar la legislatura. Així ho va expressar Eduard Pujol, portaveu adjunt de la formació que lidera Carles Puigdemont, després que JxCat hagués registrat, en solitari, una proposta per modificar la llei de Presidència i investir Puigdemont a distància. JxCat va apuntar que «només faltaria» que fos un «problema» que ERC demanés marge, tot i que va asseverar que cal engegar com abans millor la legislatura: «Tenim pressa», va constatar. Pujol va argumentar que ERC els ha reclamat «un punt més» de temps per a treballar, mesurar i reflexionar sobre la proposta de resolució que demana l'aixecament del 155 i reconeix Puigdemont i el seu Govern com a legítims. Pujol va subratllar que la proposta és una declaració que es pot considerar «el quilòmetre zero» de la legislatura.