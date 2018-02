JxCat i ERC afronen una setmana de negociació "intensa" després de dies de tensió

Demà comença una setmana clau per a la política catalana. JxCat i ERC s'han emplaçat a seguir negociant a partir de dilluns, en una setmana que des de les dues formacions preveuen que serà "intensa". Divendres no hi va haver acord sobre la investidura, i JxCat va optar per registrar en solitari una proposta de modificació de la llei de Presidència per investir a distància el candidat, Carles Puigdemont. Al seu torn, i després de reunir dissabte el seu Consell Nacional, Esquerra reclama més temps per arribar a un "acord global". Mentrestant, la CUP espera que uns i altres presentin una proposta ja tancada per a poder-la valorar amb les seves bases. Fonts coneixedores de les negociacions expliquen a l'ACN que no hi ha hagut contactes formals entre JxCat i ERC aquest cap de setmana, un descans que consideren necessari per reprendre les converses demà mateix, després d'un final de setmana força tens.

Des de la sala de màquines de JxCat sostenen que hi ha "pressa" per tancar acords, alhora que rebaixen la tibantor amb Esquerra, força evident divendres al vespre als passadissos del Parlament. La formació que lidera Puigdemont és optimista de cara a la setmana que ve, i aposta per reprendre les negociacions amb calma i serenor per trobar els acords necessaris per desllorigar la investidura. JxCat vol intentar investir el seu candidat com més aviat millor, i manté que l'únic pla passa per Puigdemont.



Ball de noms

Tot i això, algunes veus del grup admeten que en un moment o altre caldrà posar fil a l'agulla per decidir el nom del màxim responsable del Govern amb seu a Sant Jaume. Després que sonés el nom de la portaveu, Elsa Artadi -desmentit per ella mateixa-, com a presidenta des de Catalunya, fonts consultades afirmen que la directora de la campanya prefereix dedicar-se al grup parlamentari, almenys per ara.

Així, sona amb força el nom del conseller de Presidència i portaveu de l'executiu destituït, Jordi Turull, com també el del president del grup, Jordi Sànchez. Turull podria acceptar l'encàrrec -compta amb l'aval d'ERC i el PDeCAT-, però des de JxCat són conscients que caldria buscar-ne un nou relleu en cas que quedés inhabilitat els propers mesos. Pel que fa a l'expresident de l'ANC, el fet que estigui empresonat a Soto del Real -des de fa 118 dies- l'allunya de les travesses. A priori es descarta el nom del portaveu adjunt, Eduard Pujol.

Des d'Esquerra acceptarien un nom que permetés governar la Generalitat amb efectivitat i des del primer dia. El propi president del partit, Oriol Junqueras, va fer arribar un missatge per publicar a Twitter on assegurava que el millor "regal" que se li pot fer pels 100 dies que fa que està empresonat és constituir el nou Govern. Sigui com sigui, des d'ERC també són optimistes de cara a reprendre les converses a partir de dilluns amb l'objectiu de tancar acords "globals", tal i com va establir ahir la secretària general, Marta Rovira, en el Consell Nacional del partit.



"Puigdemont ha de manar"

Tot i aquest marge per rebaixar la tensió, dirigents d'ambdues forces polítiques han insistit en els seus missatges al llarg del cap de setmana. D'una banda, Artadi afirma en una entrevista a l''Ara' que els partits independentistes no estan "tan allunyats com per acabar en unes eleccions", a més de reiterar que en cap cas consideren que Puigdemont pugui ser un president "simbòlic" i prou. Així mateix, el portaveu parlamentari adjunt, Eduard Pujol, ha reblat en declaracions a Catalunya Ràdio que el candidat de JxCat "ha de fer de president i ha de manar" perquè "així ho van dir les urnes".

Per la seva banda, Rovira ha tornat a demanar un acord "sòlid" que inclogui un debat d'investidura "efectiva", la legitimitat de Puigdemont a Brussel·les, un pla de legislatura al Parlament i al Govern i un acord de l'executiu. Durant el Consell Nacional del partit, la número dos dels republicans ha reclamat "unitat" i "fortalesa" a l'independentisme per desbloquejar les negociacions, i ha exigit "rigor" i "lleialtat" a JxCat -sense citar-los directament-, a més de demanar que l'entesa sigui "transparent", i rebutjar acords de "despatx".

Així mateix, el conseller destituït Toni Comín ha proposat en una entrevista al 'FAQS' de TV3 que a Sant Jaume hi hagi un Govern "interior" que permeti aixecar el 155, i que tingui un "braç a l'exili", és a dir, a Brussel·les, que permeti "fer República" i complir amb els mandats de l'1-O i del 21-D.

Un altre actor que ha dit la seva aquest cap de setmana és l'ANC. L'entitat ha insistit en investir Puigdemont, després de la reunió del seu Secretariat Nacional, dissabte a Igualada. L'Assemblea, doncs, reclama a les forces polítiques que s'investeixi de nou el president "legítim" de Catalunya i líder de JxCat, de forma "efectiva", i sense estar condicionats als "desacreditats" tribunals espanyols. A més, l'òrgan que dirigeix l'ANC avisa que prepararà mobilitzacions immediates en cas que no hi hagi acord per a la investidura de Puigdemont.



Més declaracions al Suprem

A la setmana "intensa" de negociacions s'hi sumaran les declaracions -davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena- de diversos dirigents investigats en la causa oberta ampliada contra el Govern i els 'Jordis'. La primera citada és l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP Mireia Boya, que ho farà dimecres 14 de febrer. L'altre dilluns, dia 19, serà el torn de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i de la pròpia Rovira.

L'endemà, dimarts 20, ho faran l'expresident de la Generalitat i del PDeCAT, Artur Mas, i la també expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras. Finalment, el dia 21 serà el torn d'Anna Gabriel, després que Llarena acceptés la petició de la defensa de l'exdiputada de la CUP, que tenia la citació fixada inicialment per al dia 14, com Boya.