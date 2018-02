Un miler de persones es concentren per reclamar la llibertat de Junqueras

Cent dies després de l'empresonament de qui va ser el seu alcalde, la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts es va omplir ahir de groc. La plataforma Free Junqueras va organitzar al vespre una concentració davant l'Ajuntament, a la qual van assistir un miler de persones.

La mobilització va comptar amb l'assistència de companys de partit com el president del Parlament, Roger Torrent; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el diputat d'ERC Raül Romeva. També hi van assistir polítics d'altres formacions, com l'exdiputat de la CUP Albert Botran, l'exsecretari general de Podem Albano-Dante Fachin i la directora general de Joventut de la Generalitat, Marta Vilalta, que van llegir un manifest en el qual van defensar que Junqueras «és un home bo, un home de fortes conviccions democràtiques» i que no ha de ser a la presó. Així, van criticar que l'Estat «actua de manera venjativa contra Oriol Junqueras» i posa en perill els principis democràtics més elementals.

En la intervenció del president del Parlament, Torrent va demanar que la gent no defalleixi «ni un segon» fins que s'alliberin Junqueras i la resta de «presos polítics»: Jordi Sànchez, Quim Form i Jordi Cuixart. També va explicar que dijous va visitar Junqueras i la resta de presos i, en comptes de rancor, hi va trobar «amor, serenor, i la bondat i capacitat de veure molt més lluny i enllà» d'aquelles parets i reixes d'Estremera i Soto del Real. El president parlamentari va destacar que Junqueras està empresonat perquè és «l'amenaça més gran» per als qui han optat per la «repressió».



Junqueras, des de la presó

«El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment», va publicar Oriol Junqueras des del seu compte de Twitter personal. El líder d'ERC, empresonat a Estremera, va aprofitar per demanar un acord que permeti la constitució del nou executiu. Junqueras també va agrair el «suport» i les cartes que rep des de la presó. «Mantenim viva la flama. Us estimo!», clonclou el tuit. Junqueras comparteix cel·la amb Quim Forn, que també fa 100 dies que està entre reixes.