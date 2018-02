Mor la dona ferida d'un tret a Torredembarra

Mor la dona de 37 anys que va rebre dissabte al matí un tret al pit a Torredembarra (Tarragonès). La víctima va resultar ferida crítica per un tret, amb entrada i sortida al tòrax, mentre la seva parella, un home de 42 anys, manipulava al seu domicili una arma per la qual no tenia la documentació adient.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir com havien anat els fets. Segons l'home, la pistola es va disparar de manera accidental. L'autor dels fets va portar la dona al CAP de Torredembarra, des d'on la van traslladar a l'hospital Joan XXIII. Els agents van acabar detenint l'home dissabte a la tarda per un delicte de tinença d'armes i de lesions per imprudència. Amb la mort de la dona, la imputació es podria ampliar. L'home continua en dependències policials, pendent del jutge.