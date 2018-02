Neix una plataforma que convida a l'Alt Urgell i la Cerdanya els murcians reprimits per la policia

La nova plataforma Pirineus 'con ellos' ha decidit convidar els veïns de Múrcia que van ser víctimes de la repressió i la violència policial per les seves protestes contra el mur de l'AVE a passar el primer cap de setmana del mes de maig a l'Alt Urgell i la Cerdanya. La iniciativa ha nascut com a resposta a la decisió de l'associació d'hotelers murcians de regalar estades vacacionals als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O. Un dels seus impulsors, Pep Lizandra, ha detallat en declaracions a l'ACN que des de divendres han aconseguit sumar una vintena d'establiments de les dues comarques, tant hotelers i de restauració com també museus i persones a títol individual. "El que volem és revertir la idea dels hotelers de Múrcia", ha detallat Lizandra, que ha assegurat que busquen "la solidaritat amb altres llocs que també han patit la repressió per reclamar els seus drets". Lizandra ja ha enviat un correu a la plataforma 'Pro-Soterramiento de las Vías' de Múrcia per exposar-los la proposta i està a l'espera de poder-hi contactar personalment durant les pròximes hores.

La plataforma ciutadana Pirineus 'con ellos' neix amb la voluntat de promoure accions de solidaritat amb grups socials, entitats i persones d'arreu de l'estat espanyol que hagin estat víctimes de repressió policial per reclamar els seus drets.

La primera iniciativa que ha posat en marxa la plataforma ha estat posar-se en contacte amb hotels, museus i restaurants per proposar-los una campanya que ofereixi, de forma gratuïta, allotjaments, menús, activitats esportives, lúdiques i culturals a les persones de la plataforma 'Pro-Soterramiento de las Vías' de Múrcia, que s'ha oposat amb diferents protestes a què la línia de l'AVE entri a la ciutat per la superfície i a la construcció d'un mur per fer-ho possible. "La idea és oferir un pack de dos dies durant el mes de maig", ha detallat un dels impulsors de la iniciativa, Pep Lizandra, que ha dit que aquesta "és una mostra de solidaritat que vol contrarestar la proposta dels hotelers de Múrcia".

Dos dels establiments que s'hi han sumat són l'hotel-restaurant Campi del poble de Músser i l'allotjament rural Cal Rei de Lles de Cerdanya. Els seus responsables troben molt encertada la iniciativa i també clients que aquest cap de setmana eren a les instal·lacions han aplaudit que s'hi hagin sumat.