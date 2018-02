Una nena d'onze mesos mor per una meningitis

Una nena d´onze mesos d´edat de la comarca del Pla d'Urgell ha mort per meningitis a l´Hospital Parc Taulí de Sabadell, segons ha pogut saber l´ACN. Fonts del Departament de Salut han informat que el Servei de Vigilància Epidemiològica de Lleida "ha pres les mesures habituals de vigilància i prevenció de la malaltia en l´entorn" més proper del nadó, que vivia a Golmés però anava a la llar d´infants a Mollerussa. La mort es va produir aquest divendres "per sèpsis pneumocòccica".

Metges del Departament de Salut van reunir-se ja aquest divendres passat, després d´haver-se detectat el cas, amb les mares i pares d´alumnes de la llar d´infants de la nena i també amb tècnics municipals d´Esports, perquè la petita feia un curs a la piscina coberta municipal de Mollerussa. Segons les mateixes fonts, el CAP s´ha posat en contacte amb les famílies dels cinc nens i nenes que compartien el curs de piscina amb la víctima, però com que el temps d´exposició és curt no hi hauria risc de contagi. L´Ajuntament s´ha posat a disposició de la llar d´infants. El pare de la nena és del palau d'Anglesola però la família vivia actualment a Golmés.

Segons informa el Canal Salut, la meningitis o malaltia meningocòccica és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ. Se'n produeixen casos durant tot l'any, però de manera més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera.

Generalment són casos aïllats, però poden aparèixer també com a brot (presentació de dos o més casos relacionats), sobretot en familiars convivents i escoles. Aquesta malaltia pot presentar-se a qualsevol edat encara que és més freqüent en nens d'entre un i cinc anys.