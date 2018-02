Torrent alerta en el Dia de l'Exili que el 155 «posa en perill la memòria» i que atura projectes per dignificar-la

El president del Parlament, Roger Torrent, ha alertat que l'aplicació de l'article 155 ha aturat projectes per "dignificar el passat" de les persones que van haver d'exiliar-se. Torrent assegura que el 155 "posa en perill la memòria" i tota la "bona feina" que havia fet la Generalitat en aquest aspecte.

El president del Parlament també tingut un record per al conseller destituït Raül Romeva, que havia presidit la jornada en edicions anteriors. "M'hauria agradat molt poder-lo saludar amb la resta d'autoritats, però lamentablement està privat de moviments", ha assenyalat. Tot plegat en un acte a Prats de Molló (Catalunya del Nord), on Torrent ha descobert dues plaques. Una en homenatge a les persones que van morir durant l'exili, i l'altra en agraïment al poble que va acollir els milers de refugiats.

Prats de Molló ha agafat el relleu d'Argelès com el poble on la Generalitat celebra el Dia de l'Exili i la Deportació. Aquest any però, a falta de conseller, la màxima autoritat ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, que això sí, ha recordat al seu predecessor com encarregat de presidir de l'acte, Raül Romeva. "Avui no ens pot acompanyar lamentablement perquè està privat de llibertat de moviments", ha recordat Torrent.

Tot plegat en un acte emotiu on s'han descobert dues plaques. Una al cementiri d'aquest poble de la Catalunya del Nord, on s'homenatja les 36 persones que van morir com a conseqüència de l'exili. L'altra placa pretén agrair la solidaritat de Prats de Molló per acollir milers de catalans que fugien de la guerra.

"Avui també celebrem un acte de justícia amb Prats de Molló per obrir les portes a tants catalans", ha reblat Torrent. Durant els actes també han parlat Claude Ferrer, alcalde del municipi, que s'ha mostrat orgullós de la seva vila i ha demanat que "ningú cometi els mateixos errors en el futur".

Uns parlaments en els què s'ha reivindicat la "dignitat del passat" i la importància de mantenir viva la memòria. Una memòria que Torrent creu que està "en perill" després de l'aplicació de l'article 155. "Molts projectes que s'havien tirat endavant per part de la Generalitat s'han hagut d'aturar", ha assenyalat.

L'acte ha acabat amb els parlaments de dos fills d'exiliats davant d'un edifici que va acollir milers de catalans que van travessar la frontera quan va esclatar la guerra i durant la dictadura franquista. Ara aquest edifici recull una exposició que repassa com va ser l'acollida d'aquestes persones a Prats de Molló.