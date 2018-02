Cospedal retreu a Ciutadans que no es postuli per formar govern a Catalunya

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va recriminar ahir a Ciutadans que no es postuli per liderar el govern de la Generalitat mentre els partits independentistes no troben la fórmula per investir un candidat. «No els sentim dir absolutament res, ni fer un pas endavant per presentar una candidatura i evitar aquest disbarat que està passant al Parlament de Catalunya», va afirmar dirigint-se al partit taronja en un acte a Toledo on es van aplegar alcaldes i representants municipals de la província. Cospedal va apel·lar al «sentit de la responsabilitat» per instar Inés Arrimadas a sotmetre's a una investidura, i li va garantir el seu suport en cas que decidís fer-ho. En aquest escenari, començaria a córrer el termini de dos mesos per evitar una repetició d'eleccions.

D'altra banda, Cospedal va defensar el projecte polític del Partit Popular en base a «la igualtat de tots els espanyols amb independència d'on visquin». «Els territoris no tenen drets, els tenen les persones», va subratllar. La presidenta de Castella-la Manxa també es va mostrar sorpresa perquè Podem i Ciutadans s'hagin posat d'acord per tirar endavant una reforma de la llei electoral estatal. «Només els importen els grans titulars i construir la casa per la teulada», va sentenciar.



Cs critica la «vella política»

D'altra banda, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va afirmar en un acte de la seva formació a Còrdova que sense ells «els vells partits no plantarien cara als populistes i separatistes», que «el PSOE seguiria perdut amb la nació de nacions i amb un referèndum d'independència a cada comunitat», i que «el PP seguiria paralitzat, fent pactes obscurs i venent el país als separatistes». Així mateix va assegurar que «Andalusia serà el pròxim lloc on demostrarem que es pot guanyar als vells partits, o populistes i separatistes». Villegas també va valorar les negociacions entre JxCat i ERC per investir Puigdemont encara que no torni a Catalunya, afirmant que «els catalans no volen cap acord a mitges, sinó una societat catalana unida».