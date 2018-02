Detenen el segon violador de l'Eixample per violència domèstica

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la tarda el conegut com a «segon violador de l'Eixample» al seu domicili de la Llagosta arran d'una denúncia per violència domèstica presentada per membres de la seva família. El detingut va quedar en llibertat el 2013 després de complir l'última pena d'internament imposada en un centre penitenciari.