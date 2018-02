Un informe critica la falta de debat i autocrítica amb els atemptats de l'agost

El think tank Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) ha conclòs en un informe que hi ha una falta d'autocrítica sobre el model d'integració social a Catalunya després dels atemptats d'agost a Barcelona i Cambrils. «El debat sembla tancat, i no hauria de ser així», indica Moussa Bourekba, coordinador de l'informe Atemptats de Barcelona i Cambrils: reaccions, explicacions i debats pendents, i afegeix que el debat arran dels atemptats va mantenir-se a l'opinió pública només durant dues o tres setmanes, mentre que a països com el Regne Unit, França i Alemanya encara mantenen debats sobre atemptats de fa dos o tres anys enrere. «Tenim la sensació que aquí no estem abordant el que ha passat amb tanta profunditat », va explicar l'expert, que en l'article considera preocupant la velocitat amb la qual els debats de fons van eclipsar els atemptats.

Entre les causes d'aquest fenomen, l'investigador va apuntar que la situació política a Catalunya ha ocupat l'agenda mediàtica, la qual cosa s'ha sumat a certa falta de voluntat de fer front a debats sensibles, i a una dinàmica en la qual els atemptats entren en la quotidianitat i les persones s'hi acostumen. A més, Bourekba va afegir que el que va portar a uns joves de Ripoll a atemptar «no es pot explicar sobre una sola variable».



Un dol massa curt

En un dels quatre articles d'experts que conformen l'informe, l'investigador Jordi Moreras identifica com a «extremadament curt» el període de dol després dels atemptats, uns fets que van posar sobre la taula que els radars de radicalització aplicats no van ser eficaços i que el grup de qüestions que servirien per revisar la manera en què la societat catalana valora el seu propi model social «ha quedat aparcat».

En un altre text, a més, l'experta Blanca Garcés destaca que Barcelona «no s'ha declarat en guerra ni cap a l'exterior ni cap a un suposat enemic interior», com sí que ha passat en altres països, on a partir dels atacs s'ha criminalitzat la immigració.