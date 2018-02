Junqueras rebutja la presidència de Puigdemont des de Bèlgica

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat la fórmula d'una Presidència de la Generalitat des de Bèlgica perquè "és obvi que l'Estat no permetrà mai que sigui efectiva", i ha apuntat la secretària general de la seva formació, Marta Rovira, com a possible candidata.

"És un gegant, una persona en la qual tots confiem", ha assegurat en una entrevista resposta per carta a 'El programa d'Ana Rosa' de Telecinco, recollida per Europa Press, des de la presó d'Estremera, a la qual es troba en presó preventiva des de la tardor.

Preguntat per una possible candidatura de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, a la Presidència de la Generalitat, ha instat la diputada a provar-ho, encara que creu difícil que ho aconsegueixi "amb un discurs tan poc conciliador".

Considera que ell pot ser candidat vàlid a la Presidència perquè no ha perdut els seus drets com a diputat, però creu que no li correspon postular-se a la Generalitat, i no rebutja renunciar al seu escó si fos necessari: "Sempre he estat disposat a totes les renúncies en benefici del projecte col·lectiu".

Ha retret al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que no hagi volgut reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, qui li ho va demanar per carta, i ha lamentat que no hi ha diàleg entre La Moncloa i l'independentisme "perquè el Govern espanyol el defuig".

Així mateix, rebutja l'argument del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el manté a la presó perquè és polític "i deixa poc recorregut a la via jurídica", i li recorda que en les manifestacions independentistes no hi ha hagut violència.