L'amenaça de Puigdemont als partidaris del 155

Des de Brussel·les, lexpresident Puigdemont i líder de xCat no deixa un dia sense piular els seus pensaments i posicionaments fent servir les xarxes socials. En aquest cas, el polític d'Amer i exalcalde de Girona ha carregat contra el govern espanyol els polítics de Cs i del PSOE per, segons les seves declaracións, "tenir por dels ciutadans lliures".



I ho ha fet en castellà, en un tuit en el que inclou diverses declaracions de dirigents actuals i passats els tres grups com José Bono, Méndez de Vigo, Villegas i Albert Rivera, l'antic líder de CiU a l'ajuntament de Girona els titlla d'«orgullosos carceleros de la democracia, garantes de la persecucción jurídica y mediática, de la violencia verbal y policial».



En la publicació, en la que ha compartit les declaracions de Bono on afirma que "la unitat d'Espanya està per sobre de la petició de comptes a Rajoy" o les de Méndex de Vigo, que ha afirmat que "no tindran contemplacions amb Puigdemont", fa una dura advertència als seus oponents polítics: «Quina por que teniu als ciutadans lliures! I malgrat tot el que feu, us passaran pacíficament pel damunt».





Orgullosos carceleros de la democracia, garantes de la persecución jurídica y mediática, de la violencia verbal y policial. Portavoces del inmovilismo feudal-35. Qué miedo tenéis a los ciudadanos libres! Y a pesar de todo lo que hacéis os acabaran pasando pacificamente por encima pic.twitter.com/RbpHZxSBIc — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) February 12, 2018