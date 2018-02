Mor la dona que va ser disparada per la parella a Torredembarra

La dona que dissabte va rebre un tret al pit per part de la seva parella a Torredembarra, que al·lega que va ser accidental, va morir ahir a l'Hospital Bellvitge. Els Mossos van ampliar a un presumpte homicidi per imprudència la imputació que ja tenia l'home per tinença il·legítima d'armes i lesions per imprudència.