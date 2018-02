La neu i la calamarsa compliquen la circulació

La via ha estat tallada per un accident.

L'AP-7 i l'A-7 han quedat reobertes a Altafulla (Tarragonès) després de la forta calamarsada que ha caigut a la zona aquest dilluns a primera hora de la tarda i que ha obligat a interrompre la circulació, segons Protecció Civil i Servei Català de Trànsit. L'acumulació de precipitació a la via ha fet que haguessin d'actuar les màquines llevaneu de la concessionària i del Ministeri de Foment després que la circulació fos impossible circular-hi, també a l'N-340 durant uns minuts, i fins i tot es produïssin alguns accidents lleus. En aquests punts, però, es produeixen llargues retencions. Pel que fa la C-25, ja no consta el tall a Sant Julià de Vilatorta per un accident i neu, però es necessiten cadenes a Espinelves. Els vehicles pesants, a més, no poden circular en els trams de Caldes de Malavella en sentit Lleida i a Santa Coloma de Farners cap a Girona. En aquest punt, es fan desviaments per la C-63.

Altres punts on la situació meteorològica adversa presenta complicacions són la C-17 entre Balenyà i Santa Eugènia de Berga per una calamarsada que dificulta molt la visibilitat, amb 11 quilòmetres de retencions, i la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal. A més, calen cadenes a la C-28 Alt Àneu (Cap del Port-La Peülla), a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses, a la N-141C a Calders; a la C-142b al Pla de Beret i a la GIV-5201 a Viladrau.