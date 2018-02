Forn demana al jutge que citi l'actual cap dels Mossos per aclarir l'operatiu de l'1-O

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn va remetre un escrit al jutge Pablo Llarena en el qual sol·licita que citi a l'actual responsable dels Mossos de'Esquadra, Ferran López Navarro, i a altres tres alts comandaments d'aquest cos i que van participar activament en la planificació del dispositiu policial amb ocasió del referèndum il·legal de l'1-O.

En un escrit de sis pàgines, al qual hi va tenir accés Europa Press, la defensa Forn (investigado per rebel·lió o sedició i per malversació de fons públics) creu que el seu testimoni servirà per demostrar que moltes de les manifestacions realitzades en la seva declaració de l'1 de febrer pel coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, que va ser l'alt comandament que va coordinar l'operatiu a Catalunya, «són radicalment inexactes».

L'exconseller d'Interior demana també «fer llum d'acord amb els principis d'immediatesa i contradicció sobre el realment esdevingut», ja que el seu client està imputat pel que ha passat en aquesta jornada com a responsable de la cartera autonòmica d'Interior