Hotels de la Cerdanya i l'Alt Urgell conviden murcians afectats per càrregues policials

La nova plataforma Pirineus con ellos ha decidit convidar els veïns de Múrcia que van ser víctimes de la repressió i la violència policial per les seves protestes contra el mur de l'AVE a passar el primer cap de setmana del mes de maig a l'Alt Urgell i la Cerdanya. La iniciativa ha nascut com a resposta a la decisió de l'associació d'hotelers murcians de regalar estades vacacionals als agents de la policia i la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O. Un dels seus impulsors, Pep Lizandra, va detallar en declaracions a l'ACN que des de divendres han aconseguit sumar una vintena d'establiments de les dues comarques, tant hotelers i de restauració com també museus i persones a títol individual. «El que volem és revertir la idea dels hotelers de Múrcia», va detallar Lizandra, que va assegurar que busquen «la solidaritat amb altres llocs que també han patit la repressió per reclamar els seus drets».

Lizandra ja ha enviat un correu a la plataforma 'Pro-Soterramiento de las Vías' de Múrcia per exposar-los la proposta i està a l'espera de poder-hi contactar personalment durant les pròximes hores.

La plataforma ciutadana Pirineus 'con ellos' neix amb la voluntat de promoure accions de solidaritat amb grups socials, entitats i persones d'arreu de l'estat que hagin estat víctimes de repressió policial per reclamar els seus drets.La primera iniciativa que ha posat en marxa la plataforma ha estat posar-se en contacte amb hotels, museus i restaurants per proposar-los una campanya que ofereixi, de forma gratuïta, allotjaments, menús, activitats esportives, lúdiques i culturals a les persones de la plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Múrcia, que s'ha oposat amb diferents protestes a què la línia de l'AVE entri a la ciutat per la superfície i a la construcció d'un mur per fer-ho possible.

«La idea és oferir un pack de dos dies durant el mes de maig», va detallar un dels impulsors de la iniciativa, Pep Lizandra, que va dir que aquesta "és una mostra de solidaritat que vol contrarestar la proposta dels hotelers de Múrcia».

Lizandra va concretar que la idea és només oferir-los allotjament sinó també un programa d'activitats culturals, esportives i lúdiques perquè coneguin de primera mà el conflicte polític que viu Catalunya però també «la diversitat turística que ofereix el nostre territori». D'entrada s'espera que puguin venir una trentena de persones tot i que l'impulsor de la iniciativa no es posa límit en funció de la resposta de l'entitat murciana i de la capacitat per acollir-los. En tot cas, es mostra molt satisfet de la resposta que en només dos dies ha rebut per part d'establiments de la Cerdanya i l'Alt Urgell.



Resposta dels afectats

Un dels membres de la plataforma Pro-Soterramiento de la Vías els va mostrar ahir el seu agraïment i els hi ha transmès que estan «molt emocionats amb el gest». També li ha dit que consideren que aquesta és una bona manera de «revertir la notícia negativa» provocada arran de l'anunci dels hotelers murcians.