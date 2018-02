El nou fiscal de Catalunya alerta de «retrocés social» si s'ataca la Constitució

El nou fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va afirmar ahir que els atacs a l'ordre constitucional provoquen «incertesa, desassossec i, el que és pitjor, un retrocés en el marc de les relacions socials i econòmiques».

En la seva presa de possessió presidida pel fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, Banyeres de Mariola va avisar que en un estat social i democràtic de dret no és possible concebre justícia sense legalitat, i «la fallida de la legalitat democràtica sempre ha conduït irremeiablement l'abús, que no és més que l'antítesi de la justícia». Banyeres de Mariola va prendre possessió defensant que la Constitució no es pot concebre com un límit, sinó que és també progrés, garantia, confiança i seguretat, i ha afegit que la presa de posicions processals de la Fiscalia es fa en el si de la institució «amb respecte als principis d'unitat i dependència jeràrquica».

Va considerar, precisament, que estan «profundament equivocats els que, amb lleugeresa, insinuen que les posicions processals adoptades pel fiscal obeeixen a la voluntat o als interessos d'un tercer».

En el seu discurs en un acte solemne al Palau de Justícia, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va tenir unes paraules de record al seu antecessor, José María Romero de Tejada, amb qui va afrontar la gestió de la resposta de la Fiscalia a l'1-O, circumstàncies «difícils» i que van suposar moments de sotsobre, en les seves paraules.



Sánchez Melgar

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va pronunciar un discurs destacant el perfil dels nous fiscals en cap, tant Banyeres de Mariola com la fiscal en cap de Barcelona, Concepció Taló, que també va prendre possessió aquest dilluns, i mostrant-los el suport de la Fiscalia General en l'actual context a Catalunya.

Va evitar pronunciar-se sobre el procés sobiranista en la seva primera visita oficial a Catalunya, i segons fonts fiscals, va fer servir un to més conciliador i menys polític apostant per contribuir a la tornada a la normalitat i la convivència en aquesta comunitat.

Sánchez Melgar va recordar la seva època en què va viure a Barcelona, citant precisament la festa de Santa Eulàlia i amb una al·lusió al cantautor Joan Manel Serrat, amb una especial referència al «fatídic dia» de l'atemptat terrorista d'agost a la Rambla.

Va destacar l'excel·lència professional i el compromís amb la legalitat de les plantilles de les fiscalies catalanes, pilars al seu entendre per mantenir l'equilibri i el seny. Ha vaticinat que tant Bañeres com Taló tindran «difícils tasques de gestió incrementades pel moment històric que els ha tocat viure», destacant el seu gran potencial i el seu caràcter dialogant i proper. En l'acte, el president del TSJC, Jesús María Barrientos, va vaticinar per als dos nous responsables fiscals que en el context actual a Catalunya el seu acompliment «no serà plàcid» i seran permanentment observats per les seves decisions. Barrientos va recordar que entre les funcions de la Fiscalia i entre les més exigents en el context actual està «vetllar pel respecte a les institucions constitucionals i els drets fonamentals.