Un regidor convida a esmorzar el lladre que li volia robar el mòbil

El regidor de Badalona, Josep Téllez, va convidar a esmorzar el lladre que li va intentar robar el telèfon mòbil. Segons va avançar El Periódico i va explicar ell mateix a les xarxes socials, els fets es van produir a ahir a l'estació de metro de Sagrada Família a Barcelona, quan un carterista va intentar robar-li el mòbil. «M'han intentat robar al metro i he acabat esmorzant amb el meu 'carterista'. Ha estat una experiència molt bonica i crec que els dos hem acabat guanyant alguna cosa. Que dur és intentar sobreviure en aquest país, que dur», va publicar l'edil de Guanyem Badalona en Comú en el seu compte de Twitter.

Segons va explicar Téllez estava esperant el metro i carregant el seu mòbil en un dels dispositius de càrrega instal·lats a l'andana quan una persona asseguda al seu costat el va avisar que algú li havia sostret el mòbil sense que ell se n'adonés. «Estava cansat i m'estava dormint. Algú em va despertar i jo vaig sortir corrent darrere de la persona que havia agafat el meu mòbil. Vaig aconseguir interceptar-lo i li vaig explicar que el mòbil era molt important per a mi i que segurament li podria donar més diners jo del que val el mòbil», va relatar l'edil badaloní. Téllez va detallar que, després de conversar amb aquesta persona, «es va mostrar molt avergonyida i em va explicar que estava desesperat, que no trobava feina i que tenia la seva dona embarassada». Téllez va afegir que, després de tornar-li mòbil, van anar fins a un caixer, on el regidor li va lliurar 40 euros, i el va convidar a esmorzar.