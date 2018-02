Admeten les tres primeres querelles per lesions a l'INS Pau Claris durant l'1-O

El Jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona va admetre a tràmit les tres primeres querelles per les lesions a tres dones que el passat 1-O van patir a l'ES Pau Claris de Barcelona com a conseqüència de la violència policial quan es disposaven a participar al referèndum. Concretament, el jutjat investigarà si va haver-hi delictes de lesions i contra la integritat moral i en un dels casos amb l'agreujant d'odi de motivació ideològica i de gènere contra Marta T., una de les víctimes. En les querelles es relata com a les 10.30 hores van aparèixer una setantena d'agents de la policia espanyola, van entrar pel pati i un cop a dins i sense previ avís van colpejar violentament les persones assegudes en actitud pacífica.



Greuge a les dones

A més, segons relaten les querellants, els agents es van dirigir «especialment cap a les dones que es trobaven allà, i sense dir res, les arrencaven violentament de les escales a través d'estirades de cabell, estirant-les dels braços i de les cames», mentre que els homes els donaven cops a la cara o puntades de peu. En aquest sentit, acusen la policia espanyola de dur a terme una actuació «perfectament coordinada i concertada entre els agents» amb l'objectiu de lesionar els allà presents i provocar-los «angoixa, pànic i una profunda humiliació i impotència». En els textos, els querellants apunten que podien veure com els agents s'anaven acostant a la zona on es trobaven, «colpejant la gent que es trobaven pel camí», i sense poder moure's van decidir «tapar-se la cara per no veure res més». Posteriorment, diversos agents van arribar fins al lloc i alguns les van agafar pel braç i «violentament» les van aixecar fent-les topar amb la cara contra altres agents i van anar a parar escales avall.