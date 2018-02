Boya reivindica davant del Suprem la legitimitat del referèndum i de la DUI

L'expresidenta de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha declarat davant el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa del procés, i cap de les acusacions ha sol·licitat contra ella l'ingrés a la presó ni cap mesura cautelar, han informat fonts jurídiques.

Boya ha estat interrogada durant una mica més d'una hora i segons fonts presents a la declaració únicament ha contestat al jutge Llarena i al seu propi advocat.

L'exdiputada ha entrat a la seu del Suprem passats dos quarts d'onze del matí d'aquest dimecres mentre companys de la CUP li cridaven frases d'ànim com "no estàs sola" i entonaven càntics per la independència.

El jutge instructor va ampliar en un acte del passat 22 de desembre la investigació, que es dirigeix ja contra un total de 28 persones pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació per la seva participació "especial i destacada en el procés independentista.

Aquesta decisió la va prendre després de conèixer l'informe de la Guàrdia Civil en el qual s'assenyala que, entre altres, la presidenta del grup parlamentari de la CUP -sense citar el nom de Boya- hauria format part del Comitè Estratègic citat en un document anomenat 'Enfocats' per declarar unilateralment la independència de Catalunya. Aquest document 'Enfocats', una espècie el full de ruta per a la creació d'un nou Estat, va ser confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras.

En el citat Comitè Estratègic es trobaven aquests sis investigats al costat d'altres imputats en la causa com l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont --a Brussel·les (Bèlgica); l'exvicepresident Oriol Junqueras; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez; el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart --els tres a la presó--, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; i l'exmembre de la Mesa Lluís Maria Corominas (PDeCAT).