Cs acusa Torrent de ser «l'advocat defensor» de l'expresident

El portaveu de Cs al Parlament Carlos Carrizosa va acusar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, d'actuar com «l'advocat defensor» de Puigdemont amb la seva demanda de mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. «No entenem que un president del Parlament hagi de fer aquesta funció quan Puigdemont ho podria fer ell mateix des de Bèlgica. Potser el candidat de JxCat no troba la via legal per fer-ho», va ironitzar Carrizosa, que també afirma que el recurs és jurídicament inviable ja que per anar al Tribunal Europeu de Drets Humans primer s'han d'esgotar les vies jurisdiccionals internes.

«Si Torrent diu que ell no pot, que ho digui, i llavors nosaltres direm si per a nosaltres hi ha alguna altra alternativa. Primer li correspon dir si pot o no oferir una candidatura viable», va assegurar.

Per això, va dir que una possibilitat seria que Torrent digui a Puigdemont que «no podrà a tornar a ser president», encara que li ha demanat que li telefoni i que no és necessari que viatgi a Brussel·les de nou.

La portaveu del PSC en el Parlament, Eva Granados, va considerar inviable investir Carles Puigdemont (JxCat) president del Govern i va urgir el president de la Cambra, Roger Torrent, a acabar «amb la paràlisi institucional».

En roda de premsa en el Parlament, va recordar que ja fa 15 dies que Torrent va ajornar el primer ple d'investidura convocat i que el bloqueig «no pot allargar-se sine die».

Per això, com ja va fer aquest dilluns per escrit el líder del PSC, Miquel Iceta, Granados va demanar a Torrent una altra ronda de consultes per investir un altre candidat o bé que comuniqui al ple que no pot haver-ne.



Discussió pública

Catalunya en Comú-Podem va proposar que totes les formacions polítiques participin d'un «debat públic» per tal de buscar «la fórmula per acabar amb el bloqueig i la situació actual» a la política catalana. La portaveu dels comuns, Elisenda Alemany, no va voler donar més detalls de la seva proposta i es va negar a aventurar quina forma hauria de tenir aquest conclave que demana celebrar.

El diputat del PPC Alejandro Fernández va titllar de «postureig» el darrer moviment del president del Parlament, Roger Torrent, de portar a Tribunal Europeu dels Drets Humans, d'Estrasburg la investidura del candidat de JxCat, Carles Puigdemont.