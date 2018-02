Discrepàncies també al bloc sobiranista per la reforma de la llei de Presidència

Les discrepàncies entre JxCAT i ERC sobre la reforma de la llei de Presidència es van traslladara ahir a la reunió de la Mesa, que es va allargar més de l'habitual.

El tema no va ser inclòs a l'odre del dia i JxCAT va preguntar al president del Parlament, Roger Torrent, el motiu d'aquesta no inclusió.

Fonts parlamentàries van explicar que la formació de Carles Puigdemont va presentar dos escrits «contradictoris» perquè en un es demana que es tramiti la reforma per lectura única i en l'altre per urgència extraordinària.

Les mateixes fonts van defensar que la no inclusió permet a JxCAT esclarir què demanen exactament i no haver de tombar així la petició per motius formals.

Més enllà d'aquesta qüestió, la Mesa també va debatre sobre l'activació de la comissió de Reglament, sobre la qual els grups de la majoria parlamentària van defensar que ja està activada i que només cal que la Junta de Portaveus fixi el nombre de membres que la conformaran, mentre que des de l'oposició es va defensar que es tracta d'una comissió legislativa i que no es pot activar fins que no hi hagi investidura.

En solitari

JxCAT va optar el passat divendres per registrar en solitari una proposta de modificació de la llei de Presidència per investir a distància el candidat, Carles Puigdemont. Torrent però no va incloure la proposta en l'ordre del dia de la reunió de la Mesa d'ahir, motiu pel qual els representants de la formació de Puigdemont li van requerir el perquè d'aquesta decisió.

Fonts de JxCAT van explicar posteriorment però que com que el tema no estava en l'ordre del dia no s'ha debatut a fons i que només han preguntat el motiu de la no inclusió, sense concretar quina ha estat la resposta que els ha donat Torrent.

Tant fonts parlamentàries com d'ERC van defensar que JxCAT va registrar dos escrits contradictoris en demanar la reforma per dues vies diferents: lectura única i urgència extraordinària.

Aquest darrer tràmit suposa reduir els terminis un terç, mentre que en la lectura única no es poden reduir i s'ha d'escoltar a la Junta de Portaveus, reunió que no estava convocada per avui. Per tot això, sostenen que JxCAT ha d'esclarir la seva proposta perquè les dues vies són «incompatibles».

Comissió del Reglament

D'altra banda, els membres de la Mesa van tractar l'activació o no de la comissió del Reglament, petició que va registrar dijous passat JxCAT. La Mesa no ha pres cap decisió ja que ha de ser la Junta de Portaveus qui determini els membres que han de conformar les comissions parlamentàries.

Tot i això, fonts de Cs van explicar que ells han mostrat la seva oposició en considerar que és una comissió legislativa i que no es pot activar fins passat deu dies de la constitució del nou govern.

A més, els membres de la mesa van alertar que aquesta reforma es podria fer sevir «de manera directa o indirecta» per permetre la investidura de Puigdemont i desobeir així el Tribunal Constitucional (TC).