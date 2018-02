ERC i JxCat s'enfronten pel Tribunal d'Estrasburg

La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de portar la defensa de la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va generar un nou enfrontament entre les files d'ERC i les de JxCat. Torrent va anunciar la intenció de demanar al Tribunal que «tuteli els drets polítics i, en concret, el dret a la participació política» de Puigdemont.

«Això implica el seu dret a sotmetre's a un debat d'investidura, mentre que és un diputat electe, i a ser escollit president si així ho decideix una majoria», resumeixen les mateixes fonts sobre la iniciativa de Torrent.

La demanda de mesures cautelars (va afegir en la petició) «desborda les institucions de l'Estat i posa la decisió en mans d'un òrgan superior que podria tutelar els drets polítics de Puigdemont i garantir una investidura efectiva».

Junts per Catalunya (JxCat) va mostrar-se molt molesta per la decisió de Torrent. Segons el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, Torrent no havia informat Puigdemont i ha actuar «de manera unilateral i arbitrària».



Situacions personals

«Rebem la decisió amb perplexitat», va dir, carregant contra la iniciativa. I és que JxCat creu que la demanda «no calia» fer-la sense pactar-ho amb el candidat a la investidura perquè «xoca frontalment amb les estratègies de legítima defensa» de Puigdemont. «Aquestes coses s'han de parlar, treballar bé i cosir. Ens hauríem trobat còmodes amb més diàleg i sense tirar pel dret. Parlem d'institucions però també de situacions personals que són complexes», va retreure Pujol visiblement molest durant una roda de premsa al Parlament.

Fonts de JxCat asseguren, a més, que cap dels seus diputats s'afegirà a la demanda, rebutjant així la petició que ha fet el president del Parlament perquè se sumin la resta de diputats independentistes. Pujol, a més, creu que és innecessari acudir ara al Tribunal dels Drets Humans amba questa qüestió. «Nosaltres no ens mourem de la recerca de solucions i fórmules que ens permetin trobar garanties per investir Puigdemont. També hi ha estratègies que no cal anar a buscar massa lluny, ni a Estrasburg ni enlloc. Les tenim a l'abast, aquetes garanties, al reglament i al Parlament, i el que cal és posar-s'hi», ha sentenciat Pujol.

I és que JxCat creu que hi haurà un moment que al Tribunal dels Drets Humans «acabarà tenint una gran causa catalana, i s'hi acabarà jutjant tot el que està passant al Parlament i a la vida política del país», però per a ells ara mateix aquesta no és una bona estratègia.

Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, va compereixer ahir a la tarda per replicar les crítiques que JxCat.

El republicà es va mostrar «perplex» per la reacció de JxCat, tot assegurant que acudir a la justícia europea «va ser una iniciativa seva». «Això no és seriós, no és de rebut, i no és just», va etzibar davant les crítiques rebudes per Torrent. En aquest sentit, el portaveu d'ERC va voler demanar a JxCat que «totes les parts» de la negociació que estan portant a terme «treballin amb el màxim rigor les propostes, que es faci amb responsabilitat i discreció, que se sigui seriós, que s'acabi amb les filtracions, els rumors i els intents de desgastar-se». I és que, tot i comparèixer per demanar que no hi hagi més retrets, Sabrià no ha desaprofitat l'oportunitat per criticar la manera de fer que creu que JxCat està tenint en la negociació de la investidura i el pla de Govern. «Cal que tots treballem propostes de manera seriosa; no una proposta al mati i altra a la tarda anunciada als mitjans. No val que una proposta teva es porti a terme i després no et sembli bé», va dir.



Defensa a Torrent

En aquest sentit no va dubtar a defensar Torrent i la seva iniciativa de portar a la justícia europea la investidura de Puigdemont. «El president del Parlament ha fet un nou pas per defensar els drets de tots els diputats i més concretament els de Carles Puigdemont. Ho va fer en resposta a l'escrit de petició del propi Puigdemont i després d'haver avisat al seu discurs públic que recorreria a totes les instàncies per garantir els drets dels diputats. Per això es presenten al·legacions al TC i per això es vol impulsar mesures cautelars del Tribunal de Drets Humans», va sentenciar el republicà.

De la mateixa manera, va reclamar que no es posi en dubte el compromís d'Esquerra amb el procés i amb el resultat del 21-D. «Ningú està més compromès amb el país que ERC, ho va estar a l'1-O, el 27-O i avui», va concloure. Pel que fa a l'estat de les relacions entre republicans i JxCat en plena negociació, Sabrià no va voler admetre cap erosió entre ells. «Necessitem un acord. Si algú te un problema personal se l'haurà de fer empassar».