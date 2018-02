Els actes vandàlics a Rodalies van costar a Renfe 10 milions d'euros el 2017

Els actes vandàlics i els graffitis als trens de Rodalies de Catalunya van comportar un cost de 10,7 milions d'euros durant el 2017, segons va informar ahir Renfe.

La companyia ferroviària assegura que ha hagut de fer una despesa de 6,7 milions d'euros per netejar els més de 85.000 metres quadrats dels prop de 6.000 graffitis que persones incíviques van fer als trens de Rodalies durant l'any passat. Altres actes vandàlics com el trencament de vidres dels trens, buidat d'extintors, danys al mobiliari, ús indegut d'aparells d'alarma, alteració de l'ordre públic, l'atropellament d'objectes indegudament col·locats a la via o apedregaments han suposat un cost de 4 milions d'euros i han causat retards a 927.000 usuaris. D'altra banda, els actes de vandalisme a les estacions de Rodalies també han representat molèsties als viatgers en no poder utilitzar determinats passos que s'han de tancar per seguretat.Renfe subratlla tot i que la competència de seguretat ciutadana no correspon a la companyia, ha invertit 13.895.000 euros en seguretat el 2017.