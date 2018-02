Artadi respon Pascal: «El Govern estable el vol tothom»

La portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, ha respost la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que demana un Govern "estable dins la legalitat" en una entrevista que publica 'La Vanguardia' aquest dijous. Artadi replica que "el Govern estable el desitja i defensa tothom", tal com ha argumentat en una entrevista a l'ACN, aquest dijous.

La portaveu de JxCat ha justificat que també cal legitimar les institucions, enteses com el president destituït, Carles Puigdemont, el Govern i el Parlament. A més, matisa que la situació no és precisament "estable" com a conseqüència del joc "antidemocràtic" de l'Estat. D'altra banda, Artadi ha explicat que ja s'han reprès les negociacions amb ERC i que es treballa "intensament" per poder tirar el país endavant i solucionar la situació actual, després d'uns dies sense converses formals entre ambdues formacions per a desencallar la investidura.

Sobre la rèplica a Pascal -que també afirma que la feina "diària" del Govern s'ha de fer des de la plaça Sant Jaume-, Artadi sosté que cada departament ha de complir la seva tasca, i que el lideratge del Govern correspon al "president legítim".

En aquest sentit, la portaveu de JxCat ha subratllat que la formació manté que aquesta responsabilitat l'ha de poder fer Puigdemont des de Sant Jaume: "No hem canviat mai la nostra posició, el Palau és on s'ha de fer la feina, i aquesta és la nostra estratègia a seguir". Preguntada sobre si creu que el PDeCAT està més a prop d'ERC que de JxCat, Artadi s'ha limitat a dir que això ho hauria de respondre el partit de Pascal.

Preguntada sobre què passa si Puigdemont no pot tornar a Catalunya, Artadi s'ha limitat a reiterar que la intenció és investir el seu candidat. Així mateix, ha sentenciat que el 30 de gener -el dia que el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple d'investidura- el grup de JxCat estava preparat.

Referint-se a Esquerra, la dirigent de JxCat ha asseverat que ara s'està treballant per les "garanties" que reclamaven els republicans.En aquest sentit, Artadi ha constatat que el Parlament és la cambra que legisla i que, per tant, es pot canviar la norma per tal que modificant la llei de Presidència es pugui investir Puigdemont. "Se'ns diu que calen més garanties, però la qüestió no és de discrepàncies entre nosaltres, al contrari, sinó que puguem anar tots junts: la CUP, ERC i JxCat".

Finalment, i pel que fa a les negociacions, la portaveu de JxCat ha remarcat que amb ERC s'han conjurat a negociar de manera "discreta", i que les converses són "diàries" i "intenses". "Les negociacions entre nosaltres no són el més important, ho és el repte que tenim per tirar el país endavant. Hem de poder trobar, i trobarem, la manera de solucionar la situació on estem", ha conclòs Artadi.