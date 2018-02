Boya (CUP), al jutge: «La DUI no va ser cosmètica sinó efectiva»

L'expresidenta del grup de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, va afirmar ahir a preguntes del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa del procés sobiranista, que la declaració unilateral d'independència (DUI) del passat 27 d'octubre no era merament cosmètica o simbòlica, sinó que cercava una «efectivitat real».

Segons van informar fonts presents a la declaració, el jutge instructor va interrompre momentàniament l'interrogatori que estava fent l'advocat de Boya per demanar a l'exdiputada que li precisés un aspecte concret del dia de la DUI. Llarena volia saber si aquesta declaració va ser un acte «cosmètic» o tenia intenció de tenir «efectivitat real», al qual la investigada va contestar afirmativament a això últim.

Segons va explicar, seria la conseqüència de complir amb el mandat que havien donat les bases de la CUP. Aquesta afirmació, per tant, contradiu la qualificació de «simbòlica» que han atorgat a la DUI a les seves respectives declaracions en el Suprem altres imputats en la causa del denominat procés independentista, tant ex-membres del Govern d'Carles Puigdemont com antics integrants de la Mesa del Parlament.



Una hora i quart

Boya, que va estar declarant durant una hora i cuart i únicament va contestar les preguntes del seu lletrat i del magistrat, també va comentar els fets ocorreguts tant el 20 i 21 de setembre, durant els registres en seus de la Generalitat, com l'1 d'octubre, dia del referèndum il·legal.

Sobre les protestes de setembre, l'exdiputada de la CUP va atribuir les destrosses que van sofrir vehicles de la Guàrdia Civil durant la concentració davant la Conselleria d'Economia als periodistes que cobrien la concentració. I pel que fa a l'1 d'octubre, Boya va declarar davant el jutge instructor que «agents de paisà van sortir a caçar amb porres als independentistes» que es manifestaven a favor del referèndum.

En acabar l'interrogatori, Boya va comparèixer davant els mitjans de comunicació que esperaven fora del Suprem i va aprofitar per dir que creu que «les properes declaracions» que hi ha previstes per a la setmana que ve «haurien de semblar-se» a les que ella va fer ahir.

L'exdiputada de la CUP es refereix a les citacions en l'Alt Tribunal de Marta Rovira (ERC) i Marta Pascal (PDeCAT) dilluns que ve, 19 de febrer; l'expresident de la Generalitat Artur Mas i Neus Lloveras (AMI) un dies més tard; i de la seva companya Anna Gabriel el dia 21.

«Les properes declaracions creiem que haurien d'assemblar-se a les que jo he fet avui aquí. No és amb la justícia com solucionar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Això és un judici polític i hem d'actuar com a tal, defensant els nostres postulats polítics i el nostre programa electoral», va afirmar, recordant al magistrat Pablo Llarena que ell mateix va defensar una «opció política per resoldre el conflicte català».

Davant els periodistes, Boya va insistir que la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre «es va veure truncada per un cop d'estat», en al·lusió a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i va defensar que la Carta Magna és «un mur» i que «davant els murs la gent es mobilitza».

«He dit que la interpretació de la Constitució no s'ha de convertir en un mur per dirimir un conflicte polític. Cal reformar-la i apostem per fer-ne una de pròpia de forma participativa, des de baix en un procés constituent propi», va afegir.



«Càstig social»

