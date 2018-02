Catalunya podria quedar fora dels fons de cohesió de la UE

La Comissió Europea planteja la possibilitat de retallar els fons de cohesió i la política agrària comuna (PAC) a partir del 2021 per compensar la pèrdua d'ingressos de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En un informe sobre les prioritats pressupostàries a partir del 2020, la Comissió Europea presenta diversos escenaris per fer retallades en despesa i augmentar ingressos, i alguns impactarien, si s'arriben a aplicar, directament a Catalunya i bona part de l'Estat espanyol. En concret, en un dels escenaris, la Comissió Europea proposa eliminar els fons de cohesió per a les regions més desenvolupades o les que es consideren «en transició», el que permetria un estalvi de 95.000 milions d'euros, un 8,7% de l'actual marc financer plurianual. Això deixaria fora d'aquests ajuts a Catalunya, que té un PIB per sobre de la mitjana europea, però també el País Valencià i les Illes, que es consideren regions de transició, i bona part del nord d'Espanya.

D'acord amb aquest escenari, seguirien incloses en els fons de cohesió comunitats com Andalusia, Extremadura, Castella la Manxa i Múrcia. L'escenari més extrem que també planteja la CE va més enllà i deixa tota Espanya fora dels ajuts de cohesió.