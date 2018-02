El sindicat majoritari en l'Ensenyament creu que el Ministeri traspassa «una línia vermella» si imposa la casella del castellà a la preinscripció

El sindicat majoritari en el sector de l'Ensenyament, USTEC-STEs qualifica de ''línia vermella'' la mesura que ha anunciat que està estudiant el Ministeri d'Educació per deixar triar als pares la llengua vehicular d'escolarització. Pel portaveu del sindicat, Ramon Font, ''és el més gros'' que pot fer el govern espanyol a qui adverteix que s'està posant ''en un esbarzer''. Recorda que la immersió lingüística a Catalunya és la política educativa més ''exitosa'' i que la que ha generat ''consensos més amplis''. Lamenta també que la decisió es pugui prendre en el marc de l'aplicació del 155 i no descarta cap tipus de mobilització, tant de la comunitat educativa com de tota la societat.

Ramon Font ha alertat que amb el 155, el govern espanyol podria fer ''amb 4 diputats'' el què no va poder fer a les illes Balears amb el decret de trilingüsime, perquè actualment ''controlen'' el Departament d'Ensenyament. Per això, ha advertit l'executiu espanyol que estudiï també, què va passar amb la vaga de docents arran d'aquest decret, perquè qualifica de ''línia vermella'' l a mesura que ha anunciat aquest dijous. En aquest sentit, Font no ha descartat cap tipus de mobilització si la casella de la llengua tira endavant, ''ni manifestacions ni vagues, ni actes de desobediència'' perquè considera que és una ''mesura injusta'' i ''el més gros'' que es pot fer. Font ha recordat que la política lingüística a Catalunya ha generat consensos amplis, i és de les ''més exitoses'' del país. Ha recalcat que d'entre 1,5 milions d'alumnes catalans, només ''una minoria'' ha demanat sortir del sistema d'immersió lingüística. També ha alertat que si algú pot sortir ''perjudicat'' d'aquesta casella són els fills de les famílies ''que no entenen que el seu fill necessita poder parlar bé les dues llengües oficials. Font ha recalcat que a Catalunya tots els nens parlen català i castellà, un fet que aporta cohesió social i igualtat d'oportunitats, que per Font, s'ha de seguir treballant per això.