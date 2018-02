Barcelona publicarà en un web els 4.653 documents dels memorials dels atemptats

Des del moment en què es va produir l'atemptat del passat 17 d'agost a la ciutat de Barcelona, la ciutat va començar també a rebre la solidaritat de tothom. Dia rere dia es podia veure com a La Rambla s'hi acumulaven espelmes, flors, peluixos i també notes de familiars i coneguts en mostra de condol a les víctimes. Tots aquests objectes han estat durant aquest temps en un magatzem de la Zona Franca mentre un equip del Museu d'Història de Barcelona i de l'Arxiu Municipal els netejaven i catalogaven.

Ara, l'Arxiu ja ha finalitzat les tasques de catalogació i de conservació dels 4.653 missatges, documents i notes que hi havia. Segons explica la seva directora, Montserrat Beltran, l'objectiu és ara digitalitzar tots aquests documents i, de cara al primer aniversari dels atemptats, fer-los visibles a través d'una pàgina web. Entretant, el govern municipal estudia quin memorial físic es pot acabar instal·lant a les Rambles.

El procés de neteja dels documents ha estat d'un mes i mig i ha estat un equip de sis persones el que s'ocupava de deixar en perfectes condicions qualsevol missatge, fos en una cartolina o en una bossa de plàstic. De fet, Beltran assegura que dins d'aquest recull de missatges hi ha "des de qui deixava el llibre que estava llegint a una nota al vers d'un tiquet d'un centre comercial".

També la conservadora Adela Martínez avisa que hi ha draps o notes adhesives, fet que els converteix en suports "molt efímers". Montserrat Beltran anuncia que n'hi ha "que ja no es poden llegir" i ara amb la digitalització s'intentarà esbrinar què posava en aquests missatges.

Per això, una vegada tots estiguin escanejats i pujats a la xarxa, "caldrà fer una selecció" per decidir "si es guarden tots o no". Beltran ja ha avançat que intentaran "mantenir la diversitat" de missatges que hi ha. I és que hi ha notes que expressen "solidaritat, disgust, impotència" i altres emocions.

Dins dels criteris per mantenir aquesta diversitat, també hi tindran en compte les edats dels autors. Això es deu al fet que "hi ha moltes notes d'adults, però també molts documents de nens" i per això es vol deixar plasmat l'ampli ventall d'edat de les persones que van voler recordar les víctimes de La Rambla.

Una de les tasques que caldrà fer en paral·lel a la digitalització és traduir tots els missatges, ja que dins de la multitud de documents hi ha notes en català, castellà i anglès però també en xinès, en àrab, en holandès o en alemany. Per això es demanarà intèrprets que tradueixin cada nota per "almenys poder posar un títol", diu Beltran.



Memorial digital



Conjuntament a aquests 4.653 documents caldrà sumar-hi els 13.000 objectes que la gent també va deixar en el mosaic de Miró després dels dramàtics fets del 17 d'agost. Actualment, el Museu d'Història de Barcelona ja compta amb 5.000 objectes catalogats, però ara encara en falten 8.000 més. Objectes que van des dels rams de roses als ossets de peluix.

Tot plegat haurà de ser visible al portal 'No tinc por', que just aquest agost, aprofitant el primer aniversari dels atemptats ha de fer visible una part dels documents i dels objectes que hi ha. Es preveu que a poc a poc es vagi pujant tot el material en aquest portal integrat.

La iniciativa de Barcelona és similar al que va fer la ciutat de París el 2015 quan va obrir un portal web en què es poden consultar algunes de les cartes i notes que la gent va deixar en el lloc dels fets.

El memorial digital arribarà en el moment en què el govern encara està estudiant quin memorial físic s'instal·la a La Rambla. Ja s'ha creat una comissió en què hi ha la representació de diversos departaments municipals, experts externs i sota l'assessorament del Consell d'Art Públic.

S'està dissenyant una senyalització dins del projecte de reforma de La Rambla que evoqui l'atemptat, les víctimes i la solidaritat dels veïns. Les instruccions del govern és que respecti la densa història d'aquest transitat passeig.



Llibres de condol



A banda dels missatges que la gent va deixar al peu de La Rambla, des de l'Ajuntament de Barcelona també es van obrir llibres de condol. Si bé hi havia un llibre digital, per a tots aquells que arribaven fins a la plaça de Sant Jaume també n'hi havia en format paper. Se'n van signar 102 exemplars.

A totes aquestes mostres de condol cal sumar-hi els llibres d'altres municipis de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol, però també als llibres de condol que van arribar de diferents ambaixades i ciutats europees de caràcter més institucional. En total 154 pàgines de missatges d'arreu del món en homenatge a les víctimes de Barcelona.