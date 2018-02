Bisbes catalans criden a una «reflexió serena» per la presó dels consellers i els Jordis

Els bisbes de les diòcesis catalanes han demanat, a través d'una carta difosa aquest divendres al matí, "una reflexió serena sobre la presó preventiva d'alguns antics membres del govern i d'alguns dirigents d'organitzacions socials, sense entrar en debats jurídics".

Els prelats consideren que aquest pas és necessari per a "propiciar el clima de diàleg" que, a parer seu, "tant necessitem" i han subratllat que cal que es tinguin en compte "les circumstàncies personals dels afectats". A més, han defensat la "legitimitat moral" dels partits catalans que "es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica". En aquest sentit, han assegurat que és necessari que "els parlamentaris escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d'un nou Govern" que actuï amb "sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, i especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim".

Els bisbes diuen que no poden "ignorar ni menystenir" que a Catalunya hi ha "un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa mínimament acceptable per a tots". I fan una "crida a tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d'una societat com la nostra en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa". "La cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment", han subratllat.

Finalment, demanen als catòlics que "siguin instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana" i que no deixin de pregar "per la pau i la justícia a Catalunya".