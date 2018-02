Ciutadans registra en solitari al Parlament la petició per convocar un ple que «desbloquegi» la investidura

El grup parlamentari de Cs va registrar ahir en solitari una petició de convocatòria del ple, tal com va anunciar la presidenta del grup, Inés Arrimadas.

«Sol·licitem la immediata i urgent convocatòria d'una sessió del ple del Parlament a l'efecte que se substanciï únicament el següent punt de l'ordre del dia en aquesta sessió: ple del desbloqueig», sol·licita el document a què va tenir accés Europa Press.

L'escrit invoca l'article 71 apartat 2 del reglament de la Cambra, que especifica que «el ple és convocat pel president del Parlament a iniciativa pròpia o a sol·licitud, com a mínim, de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels diputats» (cosa que Cs aconsegueix en tenir 36 dels 135 diputats de l'hemicicle), i que s'usa per convocar un ple ordinari.

El document argumenta la petició en la «paràlisi institucional i parlamentària» provocada per la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de proposar el ple d'investidura del candidat a la Presidència de la Generalitat a Carles Puigdemont (JxCAT). Cs especifica que Puigdemont és «una persona pròfuga de la justícia i que no està en disposició de complir amb les obligacions que tal proposta indica».



Fi de l'article 155

Per la seva banda, Enric Millo va celebrar que la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, defensés la necessitat d'un Govern dins de la llei i va demanar que «aquestes expressions de voluntat, que han trigat massa a expressar-se públicament, es traslladin a la realitat».

Va reiterar que Catalunya ja podria tenir un president investit i un govern legalment constituït, «que seria bo per a la societat catalana i la creació d'ocupació», a més de recordar que suposaria el cessament de l'article 155, que ha qualificat de mesura extraordinària.

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya va recordar ahir a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que el programa electoral de JxCat incloïa construir la república catalana.

Ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en resposta a Pascal, que defensa «un Govern estable dins de la legalitat vigent» per portar endavant un programa de govern.

Boya va recordar que tant la CUP com JxCat van ser clars als seus programes en comprometre's amb desenvolupar la república, i ha plantejat: «Es pot fer una república dins del marc legal i constitucional espanyol? Jo crec que no».



Funcionaris al límit

La presidenta de l'associació de funcionaris de la Generalitat Servidorscat, Yolanda Hernández, va avisar que Catalunya ja no pot «aguantar més» la situació per la qual no hi ha Govern i segueix vigent l'article 155 de la Constitució. «Ja no la podem aguantar. No la podem aguantar més. Estem en període de descompte. Al meu entendre, des de fa molt de temps. Es necessita gent al capdavant de les conselleries per prendre decisions», va avisar.