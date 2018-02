La CUP renova el seu Secretariat Nacional

La CUP ha renovat el Secretariat Nacional amb l'entrada de les dues candidatures col·lectives. Així, la llista que encapçalen Reguant, Vehí i Garriga, 'Som Llavor, construïm la Unitat Popular', ha sumat el 56,35% dels vots al Secretariat de la CUP per davant de la candidatura de Botran, 'Des de Baix fem créixer la Unitat Popular', amb un 41,04% dels vots, després que aquest dijous a la mitjanit s'hagi tancat la votació telemàtica per al procés de renovació del Secretariat amb un 62,66% de participació del cens, segons ha informat aquest divendres la CUP. Concretament, 1.158 persones d'un total de 1.840 amb dret a vot han participat en aquest procés per escollir les 15 persones que a partir de dilluns seran membres del nou Secretariat Nacional de la formació, entre elles cinc exdiputats ja que la candidatura individual més votada és la de Boya.

Pel que fa a les candidatures col·lectives, dels 1.158 vots, 30 han estat vots en blanc i 8 no han votat en aquest punt, i en el cas les candidatures individuals, 51 vots han estat en blanc i 50 no han votat.

La candidatura d'Eulàlia Reguant, Mireia Vehí i Joan Garriga, 'Som Llavor, construïm la Unitat Popular' ha obtingut 648 dels vots (56,35%) que es tradueix en 6 persones al Secretariat Nacional, mentre que la llista de Albert Botran, 'Des de Baix fem créixer la Unitat Popular' ha aconseguit 472 dels vots (41,04%), que representen 5 persones al Secretariat Nacional.

La formació ha indicat que després que cap de les dues candidatures ha assolit el 65% dels vots s'ha procedit al repartiment ponderat de les onze places de les dues candidatures col·lectives aplicant el coeficient Hare.

Pel que fa a les candidatures individuals, que opten a 4 de les 15 places del Secretariat, Mireia Boya ha obtingut 662 vots, Lluc Salellas 583, Albert Serrats 416, Iñigo Robredo 375 i Hugo Alvira 196 vots.

Després d'aquests resultats, les persones que passen a ser membres de l'òrgan polític dels cupaires són els exdiputats Mireia Boya, Joan Garriga, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí i Albert Botran, i també Núria Alcaraz, Maria Ballester, Eduardo Cáliz, Aina Delgado, Jordi Escoda, Laia Estrada, Joan Miró, Iñigo Robredo, Lluc Salellas i Albert Serrats. Així mateix, no han entrat a la llista del nou Secretariat Pilar Castillejos i Benet Salellas, que anava de suplent.