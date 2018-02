La dura resposta de Puigdemont a l'intent de liquidar la immersió lingüística

Després de la reiterada voluntat de dinamitar el sistema de immersió lingüística del català a l'escola per part del govern espanyol que ha aixecat un mur de respostes per part dels partits catalans, l'expresident català també ha volgut dir la seva.



En un tuit publica avui, Puigdemont ha criticat amb fermesa la mesura entenent que "l'Estat sobrealimenta el nacionalisme espanyol" i acusant l'executiu estatal de voler "dividir els alumnes catalans per la seva llengua". Segons el líder de Junts Per Catalunya, mentre fa amb la ma dreta aquest atac a la escola catalana, amb l'altre "amaga com a secret d'estat les informacions sobre l'imam de Ripoll."



I fa un advertència final: "el català resistirà. I la veritat s'imposarà".





Mentre l'Estat sobrealimenta amb la mà dreta el nacionalisme espanyol i intenta dividir els alumnes catalans per la seva llengua, amb la mà esquerra amaga com a "secret d'estat" totes les informacions sobre l'Imam de Ripoll. Però el català resistirà. I la veritat s'imposarà. pic.twitter.com/7jYQGswdfJ — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) February 15, 2018