Educació donarà l'opció de triar el castellà com a llengua vehicular

El Ministeri d'Educació estudia si en l'aplicació del 155, a través del qual assumeix les competències del Departament d'Ensenyament, pot modificar les normes de preinscripció escolar i incloure, en l'imprès que omplen les famílies, una casella perquè els pares puguin triar el castellà com a llengua vehicular amb què volen escolaritzar els seus fills.

Així ho va explicar el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, que també va assegurar que el govern espanyol és «sensible amb el problema». Marín creu que encara hi ha temps i per tant, va augurar que la decisió es comunicarà d'aquí a unes setmanes. El període de preinscripció escolar a Catalunya és habitualment, a finals de març.

Després que el sindicat Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) hagués iniciat una recollida de signatures a través de Change.org, i amb la qual havia recollit unes 3.000, el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, va confirmar que el ministeri està estudiant prendre mesures per poder incloure una casella en els documents de preinscripció escolar que permeti triar la llengua vehicular d'escolarització a les famílies.

Paral·lelament, el Ministeri també ha confirmat que s'ampliarà la investigació dels llibres de text a Catalunya per possible adoctrinament. Precisament va ser AMES qui va denunciar ''adoctrinament ideològic partidista'' en un informe on analitzava, el maig passat, el contingut dels llibres de coneixement del medi de 7 editorials diferents. Després de la denúncia, Marín va anunciar que s'havia encarregat a Alta Inspecció, un informe detallat del contingut dels llibres de text a Catalunya, que ara es vol ampliar. El president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, va assegurar ahir que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, li havia confirmat en una reunió mantinguda en el Palau de la Moncloa que el Ministeri d'Educació prendrà una decisió sobre la matrícula en els col·legis i instituts catalans i l'ús del castellà a les seves aules.

En roda de premsa després de la trobada de gairebé dues hores mantingut amb el president del Govern central, Rosiñol va explicar que la matriculació en castellà és una opció que ja està recollida en la llei d'educació de Catalunya i que fins ara no s'estava complint: «Hauria de ser la norma», va indicar.

Crítiques a la mesura

ERC, el PDeCAT i En Comú van carregar ahir contra el Govern espanyol pel seu anunci d'aprovar mesures sobre educació a Catalunya a l'empara del 155, doncs asseguren que l'Executiu «no té legitimitat per alterar» des de Moncloa el model «d'èxit» de l'escola catalana.

Per la seva banda, el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, va assegurar que la possibilitat d'incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana no implicaria, en cap cas, «excloure» el català.

Millo va dir que la mesura s'està estudiant jurídicament per veure si entra dins les competències en aplicació del 155 i que la decisió que es prengui respectarà la «legalitat» i el «model educatiu». «Sabem que hi ha diferents opinions però la legalitat vigent diu que el castellà, com a llengua oficial, també s'hauria d'utilitzar», va dir.

La presidenta de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén Tascon, va lamentar ahir que «es torni a utilitzar l'educació amb finalitats polítiques» amb l'estudi del Govern central d'incloure l'opció lingüística a la preinscripció a Catalunya.

Paral·lelament, la Plataforma per la Llengua va alertar que el govern espanyol «pot estar buscant la divisió» a les aules de les escoles de Catalunya segons la llengua vehicular que els pares triïn per als seus fills.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, va considerar la mesura una «ocurrència incendiària» perquè «no hi ha res que divideixi més que separar els nens a les escoles segons la seva llengua».