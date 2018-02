La Moncloa assegura que modificarà la regulació per garantir l'elecció del castellà a Catalunya

El portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmat aquest divendres que modificarà la resolució de la Conselleria d'Ensenyament de Catalunya sobre el procediment d'inscripció de nous alumnes al sistema educatiu per garantir el dret dels pares a triar la llengua vehicular en la qual volen escolaritzar els seus fills; no ha decidit no obstant això, com es farà.

"Estem estudiant com, però sens dubte ho farem perquè per a aquest Govern és molt important la llibertat i dins de la llibertat és molt important el dret dels pares a escollir la llengua vehicular dels seus fills", ha assenyalat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Méndez de Vigo ha incidit que la intenció del Govern espanyol, que amb l'aplicació del 155 de la Constitució ostenta les competències d'Ensenyament a Catalunya, no és canviar ni el sistema educatiu català ni el seu model lingüístic, sinó garantir el compliment de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Constitucional (TC).

"La resolució de preinscripció tal com estava en els tres últims cursos, ha estat recorreguda pel Govern espanyol i el coherent és que d'acord al contingut d'aquest recurs el modifiquem en aquest sentit. Això no significa un canvi del model educatiu a Catalunya. Els models educatius estan en les lleis", ha assegurat.