Pascal avisa Puigdemont: «Cal un acord estable dins de la legalitat»

El PDeCAT va marcar perfil ahir amb les negociacions d'investidura a través de la seva coordinadora general, Marta Pascal, que va demanar un acord que il·lumini un Govern «estable i dins de la legalitat vigent», un clar avís a Carles Puigdemont.

Pascal va apel·lar a actuar dins dels marges de la Constitució i l'Estatut, i va assegurar que la «unilateralitat» no és un escenari possible en la nova legislatura que ha d'obrir-se a Catalunya, ha conclòs en una entrevista a La Vanguardia.

El PDeCAT és el partit de referència dins de JxCat, la candidatura de Puigdemont que, al seu torn, aglutina nombrosos diputats independents que no estan sotmesos a la disciplina del partit sobiranista que lidera Pascal.

La legalitat és precisament un dels punts de fricció en la negociació entre ERC i JxCat: els primers han demanat una investidura que no impliqui conseqüències penals, mentre que els segons insisteixen que l'aposta és Puigdemont i cap altra.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va replicar que «el Govern estable el desitja i defensa tothom», tal com ha argumentat en una entrevista a l'ACN, ahir. La portaveu de JxCat va justificar que també cal legitimar les institucions, enteses com el president destituït, Carles Puigdemont, el Govern i el Parlament. A més, matisa que la situació no és precisament «estable» com a conseqüència del joc «antidemocràtic» de l'Estat.



Negociacions represes

D'altra banda, Artadi va explicar que ja s'han reprès les negociacions amb ERC i que es treballa «intensament» per poder tirar el país endavant i solucionar la situació actual, després d'uns dies sense converses formals entre ambdues formacions per a desencallar la investidura.

Pascal també va abordar la possibilitat de substituir Puigdemont per un altre candidat que no sigui a Bèlgica, però sense decantar-se: «Aquest escenari només el pot plantejar Carles Puigdemont. No hi ha plans B ni C fins que el president no digui el contrari».

Des que es van iniciar les negociacions, el «com» investir Puigdemont va ser la principal controvèrsia: JxCat cerca modificar la llei per fer-ho a distància, però ERC és poc inclinada perquè és el que, amb tota probabilitat, generaria aquestes conseqüències legals.

Mentre el PDeCAT marca perfil, JxCat i ERC van iniciar de nou els contactes per a la investidura de forma discreta després dels retrets públics que van evidenciar dimarts, han explicat a Europa Press fonts negociadores.