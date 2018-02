El TSJC remet la causa contra el Govern al Tribunal Suprem

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que investigava els membres del Govern pels preparatius de l'1-O, ha remès la causa al Tribunal Suprem, a petició del magistrat instructor Pablo Llarena.

La causa es va obrir el 8 de setembre arran de la querella de la fiscalia per desobediència, malversació de fons públics i prevaricació per haver signat el decret de convocatòria del referèndum independentista. D'aquesta manera, ja no queda cap membre de l'executiu de Puigdemont investigat pel TSJC, i tots depenen ara del Suprem. Armas, que no va arribar a prendre declaració a cap investigat, va ser la magistrada que va coordinar l'operatiu policial contra l'1-O i va ordenar el precintament de col·legis i el decomís d'urnes i paperetes. La magistrada Maria Eugènia Alegret, que instruïa una causa similar contra els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament per haver permès la votació de les lleis de desconnexió i del referèndum, ja va traspassar la causa al Suprem al novembre.