Un aficionat del Barça passa la nit a la comissaria per dur una estelada a la Copa del Rei

Un jove de Tremp, aficionat culer, ha passat la nit a la comissaria de Las Palmas per portar una estelada al partit dels quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet entre el Barça Lassa i el Baskonia.

L'alcalde de Tremp, Joan Ubach Isanta, ha informat a l'ACN que els fets van tenir lloc divendres a la nit quan, un cop acabat el matx, el noi va enarborar la bandera per celebrar la victòria del seu equip i "a partir d'aquí la policia espanyola va començar la seva 'feina' amb insults i demanant documentació, entrades...".

En demanar-los explicacions, els agents el van reduir i se'l van endur a la comissaria, on ha passat la nit. Per ara no se saben més detalls de l'incident, però el batlle ha explicat que el jove ha sortit de la presó aquest dissabte a la tarda.