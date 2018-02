L'empresa Ribera Salud «fitxa» com a assessor l'exconseller Boi Ruiz

El grup Ribera Salud ha nomenat dos nous membres del seu consell d'administració, en plena expansió internacional. L'empresa ha incorporat a Boi Ruiz, exconseller de Salut de la Generalitat, i a Alan Milburn, exsecretari d'Estat per a la Salut del Regne Unit.

Boi Ruiz, doctor en Medicina i Cirurgia, Ruiz va ser conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya entre 2010 i 2016. Va arribar a aquest càrrec després d'haver estat director general (1994-2008) i president (2008-2010) de la Unió Catalana d'Hospitals.

Ribera Salut va destacar ahir en un comunicat que «durant la seva gestió com a conseller de Salut, va impulsar, mitjançant la Central de Resultats de l'Agència de Qualitat i Avaluació del Departament de Salut, la publicació dels resultats de tots els centres sanitaris de responsabilitat pública» . Actualment és professor de la Universitat Internacional de Catalunya i dirigeix la Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut. Així mateix presideix la consultora internacional Know How Advisers, amb seu a Barcelona, de la qual va ser fundador. Per la seva banda, Alan Milburn, polític britànic, va iniciar la seva carrera política el 1992 com a diputat del parlament del Regne Unit, ja que va ocupar fins a 2010. Més tard, des de 1998 fins a 2003, Milburn va formar part del Gabinet del Regne Unit, primer com a secretari del Tresor (1998-1999), i, fins a 2003, com a secretari d'Estat per a la Salut, l'equivalent al ministre de Sanitat a Espanya, durant el Govern de Tony Blair.