L'Estat referma la intenció de canviar el model lingüístic a l'escola però no diu com

El ministre d'Educació, Cultura i Esport i portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, va confirmar ahir que modificarà la resolució de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat sobre el procediment d'inscripció de nous alumnes al sistema educatiu per garantir el dret dels pares a triar la llengua vehicular amb què volen escolaritzar als seus fills. No va decidir, no obstant això, com es farà.

«Estem estudiant com, però sens dubte ho farem perquè per a aquest Govern és molt important la llibertat i dins de la llibertat és molt important el dret dels pares a escollir la llengua vehicular dels seus fills», va assenyalar en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El titular d'Educació va descartar que la intenció de la mesura sigui pressionar els independentistes per desbloquejar la situació política a Catalunya, i ha assegurat que obeeix a la necessitat de «garantir d'una banda, aquest dret fonamental» dels pares a triar, «i per un altre, el millor funcionament del sistema educatiu».

«No hi ha res més que això i garantir alguna cosa que per a nosaltres és molt important, que és la llibertat dels pares», va resoldre. Méndez de Vigo va assenyalar a més, que la intenció del Govern central, que amb l'aplicació del 155 de la Constitució ostenta les competències d'Educació a Catalunya, no és canviar ni el sistema educatiu català ni el seu model lingüístic, sinó garantir el compliment de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Constitucional (TC).

«La resolució de preinscripció tal com estava en els tres últims cursos ha estat recorreguda pel Govern central i el coherent és que d'acord al contingut d'aquest recurs la modificarem en aquest sentit. Això no significa un canvi del model educatiu a Catalunya. Els models educatius estan en les lleis», va assegurar.



«En la legislació»

En aquest sentit, va incidir que «el model lingüístic de Catalunya està en la legislació» i va explicar que «les lleis del parlament autonòmic es modifiquen amb altres lleis de parlament autonòmic, però en l'aplicació de la llei hi ha espai per complir correctament amb les previsions».

«El Constitucional i el TSJC van dir quin és la línia que cal seguir. Això estem fent, combinar la garantia del dret amb el model educatiu que, insisteixo, només pot modificar-se amb un canvi de la llei», va afegir. Aquesta jurisprudència estableix des de 2010 que el castellà ha de ser vehicular en els col·legis: «És una sentència important que entén que es compleix aquest requisit impartint el 25 per cent de les classes en castellà».



Rebuig polític i social

El diputat d'ERC al Parlament Bernat Solé va demanar arribar a un acord amb JxCat perquè hi hagi un «Govern efectiu al més aviat possible» per evitar els canvis que vol introduir el Govern central en el model educatiu català.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va acusar Mariano Rajoy de «sobrealimentar» el nacionalisme espanyol i intentar dividir els alumnes catalans per la seva llengua. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va confiar que sigui «un globus sonda desafortunat» la intenció del Govern centra. El portaveu adjunt de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, va deplorar la decisió del Govern, i va avisar: «No se sortiran amb la seva». En aquest sentit, també va demanar que es desvinculi aquesta proposta de les negociacions per formar Govern. El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida aquest divendres als catalans a treballar per preservar la immersió lingüística. El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha reivindicat aquest divendres el «dret a decidir» dels pares catalans a triar la llengua vehicular . El diputat del PSC-Units en el Parlament Ramon Espadaler ha reivindicat aquest divendres el model d'immersió lingüística de l'escola catalana. Ciutadans portarà al pròxim ple del Congrés la polèmica suscitada arran de la llengua. També diverses associacions educatives van mostrar el seu rebuig a la proposta. La plataforma Somescola va rebutjar a través d'un comunicat tot «atac» que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. El sindicat de professors de Secundària Aspepc·Sps va defensar ahir la immersió lingüística en el sistema educatiu català.



PSOE i Podem s'hi oposen

El PSOE no avala aprofitar la vigència de l'article 155 de la Constitució per modificar el model d'immersió qüestió que hauria de formar part, arribat el cas, d'un debat al Parlament, va explicar. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va acusar el Govern de «posar gasolina» al conflicte independentista.