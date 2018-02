Moncloa autoritza la Generalitat a retornar el 20% de la paga doble retallada de 2012 als funcionaris

El Govern espanyol va aprovar ahir en Consell de Ministres autoritzar el Ministre d'Hisenda a pagar el 20% que quedava pendent de retornar de la paga extra de 2012 dels funcionaris catalans, que es va retallar com a part dels ajustos per reduir el dèficit públic.

En roda de premsa, el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va dir que amb aquesta decisió es dona compliment a l'acord que es va signar al juny de 2017 i que preveia l'abonament en el primer trimestre de 2018.

Per a això, es va acordar convocar la Comissió Tècnica de la Funció Pública de la Generalitat, que és la que ha d'articular el procés de pagament, i Millo ha indicat que aquesta convocatòria es produirà en «dates properes».

La devolució es farà a través d'un decret-llei que ha de ser aprovat en Consell de Ministres i que, posteriorment, haurà de convalidar el Parlament de Catalunya.

Preguntat per quan es podrà aprovar aquest decreto-llei, va anticipar que es farà «al més aviat possible», una vegada s'iniciï el procés amb la reunió de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de la Generalitat.



Concerts renovats

El Consell, en aplicació de l'article 155, va aprovar també la renovació dels concerts a les etapes d'Infantil i Secundària als centres educatius catalans. En concret, es van renovar els concerts d'un total de 1.956 grups, 987 d'Infantil i 969 de Secundària, per un període de quatre cursos. Així, aquesta renovació estarà en vigor fins el curs 2021-2022. Segons va informar el Ministeri d'Educació, aquesta decisió es pren un cop han vençut els 4 cursos que estaven vigents fins al moment. Aquesta decisió arriba tot i l'acord a què havien arribat JxCat i ERC amb la CUP de no renovar els concerts als centres educatius que segreguen per sexes.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l'executiu i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, no va aclarir si entre la renovació d'aquests concerts hi ha escoles que segreguen per sexes.