Cs espera que Gabriel: 'no sigui un altre pròfug del procés'

La diputada de Cs Lorena Roldán ha valorat el desplaçament de l'exdiputada cupaire Anna Gabriel a Suïssa per preparar l'estratègia de defensa davant el Suprem. "En això no tenim res a dir, qualsevol pot preparar la seva defensa com cregui convenient", ha afirmat Roldán. "Ara, esperem que reti comptes davant la justícia com fa qualsevol altre ciutadà i no es converteixi en un altre pròfug del procés", ha continuat la diputada de Cs, fent-se ressò d'alguna informació que assegura que Gabriel no es presentarà davant el Suprem.

"Esperem que això no passi, prefereixi no amagar-se i doni la cara", ha puntualitzat Roldán, que sobre la proposta del Ministeri d'Educació d'incloure una casella pel castellà a la preinscripció escolar a Catalunya ha exigit que "no es quedi només en paraules i es passi als fets". "Es tracta d'un tema de sentit comú, i no d'imposar cap llengua", ha reflexionat en veu alta la diputada de Cs, que també ha demanat als socialistes que en aquesta qüestió "no s'alineïn amb els independentistes".