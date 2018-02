Endavant reclama no fer 'passes enrere' i trencar amb el 'processisme'

La portaveu d´Endavant i exdiputada de la CUP, Isabel Vallet, ha reclamat aquest diumenge que no es facin "passes enrere" i que es trenqui amb el "processisme" de manera "clara". "No guanyarem demà, però això no justifica passes enrere ni continuar fent el que s´està fent", ha reblat Vallet en l´acte polític de cloenda de la IX assemblea que l´organització, membre de la candidatura CUP-CC, ha celebrat aquest cap de setmana a Reus.

"Cal d´una vegada trencar amb el regeneracionisme autonòmic de manera clara, amb els projectes federalistes que encara ara segueixen ofrenant glòries a Espanya". En aquesta línia, ha apuntat que la línia passa només per construir un projecte "popular". Vallet també ha animat a "organitzar-se i desobeir" com a única manera per avançar: "el dret d´autodeterminació no és negociable", ha dit.

Vallet, que ha intervingut després del missatge que Anna Gabriel ha fet arribar a l'assemblea des de Ginebra, ha coincidit amb l'exdiputada que "corren temps estranys", però ha afegit que des del moviment popular "fa temps" que els coneixen. "Sabem què és patir la repressió i aquesta involució en termes de drets i llibertats a l'Estat espanyol és més que una realitat", ha assenyalat.

Així, des de l'Orfeó Reusenc, ha recordat que la capital del Baix Camp és "precisament una de les ciutats més colpejades recentment en temes repressius amb el cas del mecànic investigat o la situació dels bombers".

En aquesta línia, ha dit que "no hi ha represaliats de primera o segona" sinó que tots estan "al mateix nivell"."Des de l'esquerra espanyola fins a la dreta més reaccionària sabem a qui tenim davant, però també sabem que quan ens organitzem i apuntem al gran poder, als que més tenen, s'avança", ha animat Vallet, que ha recordat que cal coordinar l'acció institucional amb la popular.

De fet, aquesta ha estat una de les línies que s'ha acordat en assemblea, ja que consideren que el govern no ha estat capaç d'executar el mandat dut a terme a partir de l'organització popular. "Des d'Endavant també han carregat contra la possibilitat que s'inclogui el castellà com a llengua vehicular a l'escola: "quan ens organitzem i desobeïm, s'avança".

En la IX assemblea també s'ha apostat per treballar per la recuperació de drets, la construcció de sobirania, el dret d'autodeterminació i la denúncia com a organització de "l'obsolescència de les autonomies per millorar la vida de la gent davant l'ofensiva recentralitzadora de l'Estat espanyol".